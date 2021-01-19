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Katlanabilir iPhone geliyor!

Uzun zamandır Apple'ın katlanabilir iPhone modeli üstünde çalıştığı ileri sürülüyordu. Geçtiğimiz senelerde yayınlanan raporlarda bu modelden bahsedilmişti. Şimdi de bu söylentilere yeni bir iddia daha katıldı.

Teknoloji / 19 Ocak 2021 Salı 11:44
Katlanabilir iPhone geliyor!

Apple'ın ismi arada sırada katlanabilir iPhone ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Bloomberg tarafından paylaşılan haberde Apple'ın testler için prototip katlanabilir ekranlar geliştirdiği, ancak testin ekranların ötesine geçemediği ve halen katlanabilir iPhone prototiplerinin olmadığı belirtilmişti.

Şimdi bu konuyla ilgili olarak isimsiz sektör kaynakları tarafından başka bir rapor daha yayınlandı. Kaynaklar daha önceki raporları doğrularken, Apple'ın katlanabilir iPhone üstüne yoğunlaştığını ve çalışabilir bir model geliştirmek istediğini belirtti. Fakat kaynaklar bunun dışında başka bir bilgi daha vermedi. Yani özetlemek gerekirse, Apple katlanabilir iPhone modelinde bir sonraki adımı atmak istiyor.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Apple'ın yakın zamanda piyasaya katlanabilir ekranlı bir model sunması zor bir ihtimal. Çünkü şu aşamada geliştirilmiş, çalışan bir prototip yok. Bu prototipin geliştirilmesi ve test edilmesi gerekiyor. Eleştirmenlere göreyse Apple, 2 sene sonra katlanabilir iPhone modeli çıkartabilir. Şimdilik gelişmeler bu kadarla sınırlı. Yeni detaylar öğrendikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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