İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İşte cevabı...

İstanbul'da son 3 gündür etkili olan kar yağışı dün öğleden sonra etkisini yitirmişti. Kar yağışı İstanbul'da Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde öğlen saatlerinde tekrar başladı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre kentte hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5-10 derece altında seyredecek.



İstanbul'da hava nasıl olacak?



Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında olacağı öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.



Mevsim normallerinin 5-10 derece altında

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde hafif kar yağışı tahmin edilen bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında olacağı öngörülüyor.



Buzlanma ve don bekleniyor



Rüzgarın batı ve kuzeybatı, gece güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgede yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.





