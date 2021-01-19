İngiltere'de korkunç bilanço! En ölümcül gün...!!!

Bu rakamla birlikte Birleşik Krallık'ta Covid-19 sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bini geçti. Son 24 saatte corona virüsüyle enfekte olan hasta sayısının ise 33 bin 355 olduğu aktarıldı.



YÜZDE 30'LUK ARTIŞ!



Birleşik Krallık'ın resmi verilerine göre; şimdiye dek 4 milyon 266 bin 577 kişi, Covid-19 aşısı oldu. Geçen hafta salı günü 1243 kişi Covid-19 sonucu hayatını kaybetmişti. Açıklanan son sayı geçen haftaya göre yüzde 30'luk bir artışa karşılık geliyor.