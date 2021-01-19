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İngiltere'de korkunç bilanço! En ölümcül gün...!!!

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1610 kişi hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi.

Dünya / 19 Ocak 2021 Salı 19:59
İngiltere'de korkunç bilanço! En ölümcül gün...!!!

Bu rakamla birlikte Birleşik Krallık'ta Covid-19 sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bini geçti. Son 24 saatte corona virüsüyle enfekte olan hasta sayısının ise 33 bin 355 olduğu aktarıldı.

YÜZDE 30'LUK ARTIŞ!

Birleşik Krallık'ın resmi verilerine göre; şimdiye dek 4 milyon 266 bin 577 kişi, Covid-19 aşısı oldu. Geçen hafta salı günü 1243 kişi Covid-19 sonucu hayatını kaybetmişti. Açıklanan son sayı geçen haftaya göre yüzde 30'luk bir artışa karşılık geliyor.

İngiltere

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