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İnce ve Sarıgül arasında ilk temas!

CHP'den ayrılan iki isim arasında sıcak temas yaşandı. Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi'nin Genel Sekreterlik görevini yürüten Hasan Aydın'ın, parti kurma çalışmalarına hız veren Muharrem İnce'yi aradığı ve bir dizi tavsiyede bulunduğu belirtildi. İnce ve Sarıgül cephesi arasındaki ilk temas kulislerde dikkat çeken haberler arasında yerini aldı. İşte sürpriz görüşmede konuşulanlar...

Siyaset / 19 Ocak 2021 Salı 12:38
İnce ve Sarıgül arasında ilk temas!

CHP'li iki ayrı isim partiye bayrak açarak kendi yolunu çizdi. Uzun süredir Türkiye Değişim Hareketi isimli oluşum ile ülkeyi gezen eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül partisini kısa süre önce ilan etmiş, çalışmalarına da hız vermişti.

CHP'nin içinde bir diğer önemli isim olan eski Yalova Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de, partinin tutumu sonrası Bin Günde Memleket sloganı ile hareket oluşturmuştu. İnce Memleket HAreketi kapsamında pandemiye rağmen birçok ili gezdi. Kısa bir süre ara veren İnce gezilerini sürdürüyor. İnce CHP'nin savrulduğunu, yanlışlar içinde olduğunu belirterek, parti kuracağını açıkça belirtmiş, çalışmalarına da hız vermişti.

Bahar aylarına yetişmesi beklenen partiye CHP'den birçok vekilin katılacağı kulislerde konuşuluyor. İYİ Parti'den istifa edecek bazı isimlerin de İnce ile yol yürüyeceği konuşuluyor.

Sıcak olayların arasında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Mustafa Sarıgül'e en yakın isimlerden Türkiye Değişim Partisi Genel Sekreteri Hasan Aydın'ın Muharrem İnce'yi aradığı ve bir takım uyarılarda bulunduğu belirtiliyor.

'ACELE ETME'

Kulislerde konuşulana göre İnce ve Sarıgül ekibi arasında ilk sıcak temas yaşanırken, Aydın'ın, İnce'yi arayarak pandemiyi hatırlattığı ve 'Acele etme' dediği öğrenildi.

İkili arasında geçen konuşmada Aydın'ın 'Parti kurmayı ertelemeniz oldukça isabetli. Biz bu konuda biraz aceleci davrandık, pandemiden dolayı vatandaşlara ulaşmakta zorluk çekiyoruz' dediği aktarılıyor.

MilletvekiliMuharrem İnceMustafa Sarıgül

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