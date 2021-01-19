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Hamsi yüzleri güldürdü!

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde avlanan balıkçıların yüzü yakaladıkları bol hamsiyle güldü. Karadeniz ve İstanbul açıklarında avlanması yasak hamsiyi İğneada'da arayan balıkçılar limana mutlu döndü. Bölgede ciddi bir balık yoğunluğu olduğunu ifade eden balıkçılar bu durumun fiyatlara da yansıyacağını söyledi.

Güncel / 19 Ocak 2021 Salı 23:37
Hamsi yüzleri güldürdü!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nın tamamında ve Karadeniz'de (İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan, Gürcistan sınırına kadar olan karasularda) hamsi avcılığının 28 Ocak'a kadar durdurulması üzerine balıkçılar nasiplerini İğneada açıklarında arıyor.

Trabzon, Balıkesir, İstanbul ve Samsun'dan denize açılan balıkçılar mesailerini İğneada açıklarında sürdürüyor. Karadeniz açıklarına serilen çevirme ağlardan kasalar dolusu hamsi çekildi. Balıkçı teknelerinde yoğun mesai yaşayan tayfalar, kasalar dolusu balığı limanda bekleyen kamyon ve tırlara yükledi.

KİLOSU 15 LİRADAN SATILIYOR

Balıkçılardan Murat Kul, bölgede ciddi bir balık yoğunluğu olduğunu söyledi. Güzel bir avcılık yaptıklarını ifade eden Kul, bu bolluğun fiyatlara da yansıyacağına inandığını belirtti.

Zenginin de fakirin de hamsi tüketebileceğini dile getiren Kul, "Vatandaşımızın ucuz hamsi yiyebilmesi için çalışıyoruz. Her tekne boyutuna göre kasa kasa balık avlıyor. 500 kasadan bin 500 kasaya kadar balık tutabiliyor. Bu balıklar buradan İstanbul'a gidiyor, oradan da Türkiye'nin her yerine sevkiyatı yapılıyor. Kilosu 15 liradan satılıyor" diye konuştu.

Giresun'dan bölgeye gelen balıkçı Hasan Sefer ise bu yıl vatandaşın taze ve ucuz balık tüketeceğini dile getirdi.

GürcistanSarıyer

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