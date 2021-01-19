Fahrettin Altun'dan Hrant Dink mesajı!

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:



"Ülkemizin vicdanlı evladı, Anadolu'nun yürekli sevdalısıydı Hrant Dink. Bu toprakların harcındaydı onun alın teri, devre hep kardeşlik için çırpındı. Hain örgütü örgütü FETÖ Hrant'ı bizden koparalı 14 yıl oldu. Samimiyetini ve Anadolu'ya olan sevdanı onu hatırlayacağız."