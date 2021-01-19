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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'azınlık' tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın ülkemizdeki Rum azınlığa yönelik ifadeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Güncel / 19 Ocak 2021 Salı 20:14
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'azınlık' tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın ülkemizdeki Rum azınlığa yönelik ifadeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama;

ÜLKEMİZİ ELEŞTİRMELERİ TRAJİKOMİKTİR

Batı Trakya Türk Azınlığı'na uyguladığı asimilasyon ve baskı politikası sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından hakkında 3 kez ihlal kararı verilen bir ülkenin Dışişleri Bakanı'nın Azınlıklar konusunda ülkemizi eleştirmesi trajikomiktir.



'YUNANİSTAN'DA İLERLEME DEĞİL, GERİYE GİDİŞ VARDIR'

Ülkemizde son yıllarda Rum Ortodoks Azınlığın sorunlarının çözümüne yönelik birçok yapıcı adım Rum Ortodoks vatandaşlarımızla eşgüdüm içerisinde hayata geçirilmiştir. Batı Trakya Türk Azınlığı'nın sorunlarının halli konusunda ise AB üyesi ve kendisini demokrasinin beşiği olarak gören Yunanistan'da ilerleme değil, aksine geriye gidiş vardır.

Yunanistan, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın Lozan Antlaşması ve çok taraflı sözleşmelerden kaynaklanan haklarını ısrarla ihlal etmektedir. Azınlığın Türk kimliğinin inkârı konusunda AİHM'nin verdiği ihlal kararlarını hala uygulamamaktadır. Batı Trakya'daki medreselere yönelik son uygulamalar Yunanistan'da artık sadece 'Türk' ifadesine değil, 'Azınlık' ifadesine dahi tahammül edilemediğini göstermektedir.

ÖNCE KENDİ EVLERİNİN ÖNÜNÜ SÜPÜRSÜNLER

Türkiye Rum Ortodoks vatandaşlarının talepleri çerçevesinde Gökçeada'da sadece dört öğrenci için okulları açarken, Yunanistan Batı Trakya'daki azınlık okullarını kapatmaya devam etmektedir. Son 25 yılda Batı Trakya'daki azınlık okul sayısının Yunanistan tarafından 231'den 115'e düşürülmesi iki ülkenin Azınlıklara bakış açısının en somut göstergesidir. Yunanistan Dışişleri Bakanı böyle vahim açıklamalar yapmadan önce aynaya bakmalı, önce kendi evinin önünü süpürmelidir.

DİYALOG İÇERİSİNDE ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Yunanistan, ülkemizin Azınlıklara yönelik hayata geçirdiği yapıcı adımları izleyerek, dini özgürlükler, Türk kimliğinin inkârı ve eğitim konuları başta olmak üzere Batı Trakya'daki Türk Azınlığının sorunlarını soydaşlarımız ile diyalog içerisinde çözüme kavuşturmalıdır.

Yunanistan

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