Bakan Koca'dan arka arkaya önemli görüşmeler!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Liu Shaobi ile ayrı ayrı görüştü.



Koca, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Rusya'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı 'Sputnik V' başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerini değerlendirdiklerini açıkladı.



SPUTNİK V AŞISI



Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u bakanlıkta misafir ettiklerini belirterek, 'Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik.' ifadelerini kullandı.



Koca, ikili iş birliği konusunda gösterdikleri hassasiyet için Büyükelçi Yerhov'a teşekkür etti.



ÇİN İLE GÖRÜŞME



Koca, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Liu Shaobin ile görüşmesine ilişkin de paylaşımda bulundu. Bakan Koca, 'Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Liu Shaobin'i bakanlığımızda misafir ettik. Aşı programımıza verdikleri destek ve üstlendikleri dostça rol sebebiyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnsanlığın ortak faydası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı