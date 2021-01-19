USD (Alış - Satış) : 7,45 - 7,46 EURO (Alış - Satış) : 9,02 - 9,04

AB'den Türkiye açıklaması!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB-Türkiye ilişkileri açısından ortamın geçen yazdan iyi olduğunu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Brüksel'de yapacağı görüşmede dinamikleri değiştirebileceklerini söyledi.

Güncel / 19 Ocak 2021 Salı 19:56
AB'den Türkiye açıklaması!

Borrell, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda "ortak dışişleri ve savunma politikası" konulu oturumda milletvekillerine bilgi verdi.

Çavuşoğlu ile 21 Ocak'ta görüşecek olan Borrell, "Uzun bir toplantı yapacağız. Daha iyi bir anlayış bulmaya çalışacağız." dedi.

AB liderlerinin 10 Aralık'taki zirve toplantısında Türkiye ile daha iyi komşuluk için açık bir sinyal verdiğini vurgulayan Borrell, "Bunun için iki tarafın da çabası gerekiyor." ifadesini kullandı.

Borrell, Türkiye-AB ilişkileri ve Çavuşoğlu ile yapacağı toplantı hakkında şunları dile getirdi:

"Şu andaki ortam geçen yazdan daha iyi. Çavuşoğlu ile görüşmemin, ağustosta Malta'da yaptığımız bir saat sürmeyen toplantıdan daha uzun sürmesini ümit ediyorum. Dinamikleri değiştirebilecek miyiz, buna bakacağız. Ben değiştirebileceğimizden eminim."

Çavuşoğlu, 20-22 Ocak tarihlerindeki Brüksel ziyaretinde Borrell'in yanı sıra AB Konseyi ve AB Komisyonu yetkilileriyle görüşecek. Çavuşoğlu ayrıca Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ayrı ayrı görüşmeler yapacak.

MaltaBelçika

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı