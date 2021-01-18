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ÖSYM sınav takvimi belli oldu!

ÖSYM 2021 sınav takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusunda, 2021 KPSS, YKS, ALES, DGS, YDS, MSÜ, TUS, YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri duyuruldu.

Eğitim / 18 Ocak 2021 Pazartesi 17:04
ÖSYM sınav takvimi belli oldu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, 2021 sınav takvimi duyuruldu. Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı 2021 ÖSYM sınav takvimine çevrilmişti. Bilindiği üzere, Kaymakamlık, YKS, KPSS, eKPSS, DGS, ALES, TUS, MSÜ ve YÖKDİL gibi sınavların tarihleri belirlenen takvimde yer alıyor ve adaylar da buna uygun çalışma tempolarına yön veriyor. En çok katılımın olduğu sınavlar ise YKS ve KPSS olarak dikkatleri çekiyor. YKS ile milyonlarca öğrenci yüksek öğretim kurumlarına yerleşirken KPSS ile kamu personeli kapsamında alım gerçekleştiriliyor.

ÖSYM 2021 SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2021 ÖSYM sınav takvimini paylaşırken merakla beklenen YKS tarihlerini de duyurdu.

2021 YKS TARİHLERİ

2021 YKS sınav tarihleri de belli oldu. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

ÖSYM sınav takvimine ulaşmak için tıklayınız



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