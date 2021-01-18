MHP lideri Bahçeli'den sert sözler!

MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya platformu Twitter'dan önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde oyun kurmak için el ovuşturan, fırsat kollayan geri ve gölgeli siyaset anlayışları tıpkı baykuşlar gibi aydınlıktan ürküyorlar. Hasretini çektikleri karanlığın Türkiye’ye hâkim olması için çırpınıyorlar. Nitekim çırpındıkça da batıyorlar." dedi