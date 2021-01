Kuraklık Eylem Planı devreye girdi: Başkan Erdoğan 25 yeraltı barajını açacak

'Hem etkili hem de tasarruflu su yönetimine ihtiyacımız var' diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 40 milyon metreküp su alacak, buharlaşmayı önleyecek 25 yeraltı barajının açılışını yapacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Başkan Erdoğan'ın geçen hafta kabine toplantısından sonra yeraltı barajlarından bahsettiğini belirterek, 'Cumhurbaşkanımızla Diyarbakır'daki Silvan Barajı'nın beton gövde dökümünün bitmesi ve diğer sulama projelerinin açılışını 23'ünde yapacağız. Programına göre 25 yeraltı barajının açılışını da yapmayı planlıyoruz. Yeraltı barajları İzmir, Uşak, Kütahya, Trakya bölgesinde olup Türkiye genelinde de olacak' dedi.



30 MİLYARLIK PROJE TAMAMLANDI



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte 30 milyarlık projenin bittiğini belirten Bakan Pakdemirli, 'Bunları peyderpey açıyoruz. Açma hızımız işletmeye alma hızımızdan çok daha düşük' dedi. Kuraklıkla mücadele kapsamında 2023'e kadar 150 yeraltı barajı inşa edileceğini anımsatan Bakan Pakdemirli, 'Örneğin; Burdur Gölü'nde yağışın dört katı kadar bulaşma var. Gelen su kaynakları kesilse Burdur Gölü diye bir şey kalmaz. Yeraltı barajları özellikle böyle kuraklık günlerinde büyük önem taşıyor. Yeraltı barajları hükümet sisteminin en önemli projelerinden biri, 25 tanesi şuanda hazır. Cumhurbaşkanımızın programına göre açılışını yapmak istiyoruz. Bu barajlar İzmir'de, Uşak'ta, Kütahya'da, Trakya bölgesinde var. Bu barajlar Türkiye genelinde olacak' diye konuştu.



SULAMA BÜTÇESİ 2.5 KAT ARTTI



Bu yıl sulama bütçesinde 2.5 kat bir artış yapıldığını anımsatan Bakan Pakdemirli, 'Geçen yılki yağışlar normal yağışın yüzde 30 gerisindeydi. Normal bir yıla göre yüzde 50 daha geriden geliyoruz. Bitkisel üretimin en az etkilenmesi için gayret göstereceğiz' dedi. Bakan Pakdemirli bu yıl çiftçilere 24 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacağını ifade ederek, 'Hem destek hem müdahale alımı ile turbo destek veriyoruz. 50 kadar ürünü çok aktif takip ediyoruz' dedi.



ÇİN'E KANATLI ET İHRACATI ARTTI



Bakan Pakdemirli geçen yıl Çin'e 2 milyon 805 milyon değerinde bin 530 ton kanatlı et ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi. Süt ürünleri ihracatının da Mayıs'ta başladığını belirten Bakan Pakdemirli, 'Değeri 10 milyon 800 bin dolar tutarında 10 bin ton ihracat gerçekleştirildi. Çin'e tarım müşaviri atandı. Pazara daha çok ürün satılması, ihracat için çalışmalar sürüyor. Çin kocaman bir derya, milyarlarca insanın yaşadığı bir yer. Türkiye için çok büyük fırsat' dedi.



'ET İTHALATI KONUSU KALMADI'



Gündemde ithal et konusunun kalmadığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, '1.3 milyon hayvan ithalatından 150-200'e düşeceğiz. O da besilik zaten kasaplık değil, 50 bin ton direkt ithal etten geçen yıl 3 bin 200'le kapattık. İhtiyacımız olduğu için değil ama Sırbistan, Bosna'dan kırsal kalkınma programlarına destek amacıyla başlatılmış programlardan yerel köylüleri desteklemek için yine 2-3 bin ton mal gelir. Onun dışında Türkiye'nin ithal et gibi bir konusu ve mevzusu kalmamıştır' dedi.



ALTERNATİF, DOĞAL GIDADA DENETİM YOK



Alternatif, doğal gıdada denetim olmadığına işaret eden Bakan Pakdemirli, 'Köy girişinde organik bal, zeytinyağı gibi ürünler satılıyor. Bunların nereden geldiği bilinmiyor. Ambalaja alınması gerekiyor. Birebir işletme ve satıcı tanınıyorsa tercih edilmeli. Ambalajlı ürünün denetimi var o üreticinin de markayı kaybetme ihtimali olduğundan çok daha dikkat ediliyor' değerlendirmesini yaptı. Balık yetiştiriciliğinin 400 bin tonlara çıktığını belirten Bakan Pakdemirli, 'Hedefimiz 600 bin tona çıkarmak. Türkiye'de adam başına balık tüketme miktarı 5-6 kilo civarında. Balık ucuz olsun, daha çok tüketilsin istiyorum' dedi.



YANGINA KARŞI KIRMIZI TANK GELİYOR



Bakan Pakdemirli, orman yangınlarına karşı kırmızı tankların devreye gireceğini açıkladı. Pakdemirli, 'Her yıl uçak ve helikopter sayımızı artırıyoruz. İnşallah bu yıl yetişirse kırmızı bir tankımız olacak. Tank yangınların içine girecek. Muhtemelen belki 2 yurt dışı olabilir, sonrasında yerlileştirmek istiyoruz. 3-4 tane alıp bunları deneyeceğiz. İHA'ları denemiştik, bunların da sayısı artacak. Dünyada gece görüşüyle yangın söndürmesi yok. Biz gece uçuşla aşağıdaki yangının nereye gittiğini görmek istiyoruz. Koordinasyonu ona göre yapacağız' dedi.