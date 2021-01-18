USD (Alış - Satış) : 7,39 - 7,40 EURO (Alış - Satış) : 8,96 - 8,98

İstanbul Valiliği'nden çok önemli uyarı: Bu gece ve yarın kuvvetli olacak...

İstanbul Valiliği il genelinde etkisini artıran kar yağışı sonrasından vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bu gece ve yarın sabah saatlerinde İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı." ifadeleri kullanıldı...

Güncel / 18 Ocak 2021 Pazartesi 14:25
İstanbul Valiliği'nden çok önemli uyarı: Bu gece ve yarın kuvvetli olacak...

İstanbul Valiliği kentte etkisini gösteren kar yağışı ile alakalı açıklama yaptı. Yağışların Anadolu Yakası'nda yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini belirten Valilik, 'Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan meteorolojik tahminlere göre İlimizde Cuma günü akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının, bugün öğleden sonra Anadolu yakasında etkili olması, yağışın akşam saatlerinde kesileceği tahmin ediliyor. Salı günü İstanbul'un kuzey kesimlerinde Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile'de sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar hafif Kar yağışı geçişleri bekleniyor' ifadelerini kullandı.

BUZLANMA UYARISI YAPILDI

Kuvvetli Buzlanma ve don uyarısında da bulunan İstanbul Valiliği şunları söyledi: Bu gece ve yarın sabah saatlerinde İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bugün saat 09.00 itibariyle bazı merkezlerde ölçülen kar kalınlıkları: Çatalca (Radar sahası) 19 cm, Sarıyer Kilyos: 10 cm, Silivri 10 cm, Sarıyer 8 cm, İstanbul Havaalanı 6 cm, Ümraniye 3 cm, Atatürk Havaalanı 2 cm, Sabiha Gökçen Havaalanı 2 cm olarak ölçülmüştür. Karayolları 1. İstanbul Bölge Müdürlüğümüzce; sorumluluk alanındaki 4 bin 079 km yol ağında 322 Bıçaklı Kamyon, 75 Yükleyici, 47 Greyder, 6 Solüsyon püskürtücülü kamyon, 2 Rotatif, 6 kurtarıcı, 102.000 ton tuz ve 200 ton tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde çalışma yürütülmüştür. 24 saat esasına göre yapılan çalışmalarda kar ve buzlanmaya karşı önlem amacıyla 15 bin ton tuz kullanılmıştır. Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolumuzda görevli şirketler tarafından 104 adet bıçaklı kamyon, 19 adet yükleyici, 15 adet kurtarıcı, 32 bin ton tuz ve 800 ton solüsyon ile çalışmalar yapılmıştır. Başta güvenlik, ulaşım, sağlık olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın ekipleri görev başındadır.'

Sabiha GökçenSarıyer

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı