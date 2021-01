Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, 'Önümüzdeki süreçte Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık.' dedi.



İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar



Değişik alanlardaki işbirliğimizi güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. En son aşıyı bulan doktorlarımız da Almanya ile entegrasyon için önemli bir örnektir. Diğer taraftan, ırkçılık, İslam düşmanlığı Almanya'da yaşayan Türk toplumunu da olumsuz etkiledi. Bunlara yönelik soruşturmaların titizlikle devam etmesi de önemli. Birlikte çalışmamız lazım. Eğitim alanında da işbirliği anlaşmasını müzakere ediyoruz.



Turizm, her iki ülke için de önemli bir sektör. Almanya'da da güçlü bir turizm sektörü var. 2020'de işbirliği sayesinde Almanya'dan gelen turist sayısı azaldı ama güvenli turizm mutabakatını bugün Heiko da teyit etti. Aşı anlaşmalarımız konusunda da Heiko Mass'a bilgi verdim.



TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ



Heiko Mass ve heyetlerimizle Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendirdik. İlişkilerde son zamanlarda pozitif bir atmosfer var. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar, bizim de yaptığımız açıklama ve çalışmalar, Avrupa'dan da olumlu adımlar ve söylemlerin gelmesi sayesinde daha pozitif bir atmosfer içindeyiz.



KARABAĞ'DA BÜYÜK BİR FIRSAT VAR



Karabağ'da askeri bir çözüm oldu. Şu an ateşkes var. Bu büyük bir fırsat var. Bunun heba edilmemesi gerekiyor. Enerji, ulaştırma projeleri, sınırların açılması gibi. Ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz. Ermenistan'ın da bu konuda cesaretlendirilmesi gerekiyor.



ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI MAAS'IN AÇIKLAMALARI İSE ŞU ŞEKİLDE:



Geçtiğimiz yıl AB ile Türkiye arasında yaşananlar bazı izler bıraktı. Zor tartışmalarımız oldu. Bazı müttefiklerin savaş gemileri karşı karşıya geldi. Bunları yaşamak istemiyoruz. Dönem başkanlığımız sırasında da AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin olumlu olması için çaba harcadık.



Geçtiğimiz yılın zor tartışmalarını geri bırakarak, sene başında istikşafi görüşmeleri başlatmanızdan memnun olduk. Alman hükümeti adına değil, AB'deki pek çok mevkidaşım adına da bunu söylüyorum. Barbaros gemisinin Kıbrıs'tan çekilmesi de taraflar açısından olumlu mesajlar uyandıdı.



ENGELLER KALKACAK



2016 yılında kararlaştırılan bu diplomasi yoluna girilmesi çok olumlu. Her iki tarafından da bu görüşmeleri somut ve pragmatik şekilde değerlendirilmesi olumlu sonuçlar doğuracak, engelleri kaldıracaktır.



Çözümsüz konular değil. Türkiye, AB arasındaki ilişkiler geçen yıl pek de memnuniyet verici değildi. Alman hükümeti bundan memnun olamaz. Ülkelerimiz fazlası ile yakın ilişkilere sahip.



Olumlu bir gündem oluşturmanın çok pozitif olacğaını düşünüyoruz. Hep geriye bakıldı artık ileriya bakılması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'nin çok sayıda mülteciyi barındırarak başarı sağladığını görüyoruz. Bu Avrupa'da çok takdir edilmiyor belki.



Ayrıntılar geliyor...