CHP'li Belediye'den 'TERÖR TAKVİMİ'

İçişleri Bakanlığı'nın, Esenyurt Belediyesi tarafından bölücü terör örgütlerince yapılan birtakım terör faaliyetlerini içeren takvim bastırıp kullandırdığına ilişkin inceleme başlattığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili iki mülkiye müfettişi görevlendirdi. İncelemelere göre belediyenin açtığı 14 bin 500 adetlik takvim ihalesini 84 bin 100 TL ve KDV bedeliyle Deniz Mühendislik kazandı. Hazırlanan takvimin içeriği belediye yetkilileri tarafından onaylanarak vatandaşlara sunuldu. Müfettişler tarafından incelenen yıllık takvimin üst kısmında, 'Sayıların dili', 'Biliyor muydunuz', 'Ne söyledi' ibareleri olduğunu belirlendi. Takvimin alt kısmında ise 'Tarihte Bugün' başlığına yer verildiği görüldü. Müfettişler 12 ay içerisinde yer alan 'Tarihte Bugün' kısmını tek tek inceledi.



ÇAYAN VE KAYPAKKAYA'YA YER VERİLDİ



İncelemelere göre, 18 Mayıs tarihinin takvim yaprağının arka yüzünde, terör örgütü THKP-C'nin kurucusu Mahir Çayan'ın yakalanışı ve cezaevinden kaçışına yer verildi. 28 Mayıs tarihini gösteren takvim yaprağında ise TKP/ML Terör Örgütünün sözde kurucusu olan İbrahim Kaypakkaya'nın yakalanıp işkence yapıldığı ve kurşunlanarak öldürüldüğü ifadeleri yer aldı.







KALEKOL PROTESTOSUNU DA KOYDULAR



Takvimin 31 Mayıs yaprağında ise Gezi Parkı eylemlerinin tüm ülkeye yayıldığına ilişkin ifadeler yer alırken, 28 Haziran kısmında ise terör örgütü PKK ile mücadele amacıyla Lice'de Kalekol yapılmasını protesto edenlere, askerler tarafından müdahale edildiği ve bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.



'KÜLTÜREL VE SOSYAL GELİŞMELERE YER VERİLDİ'



Müfettişlere yazılı bir şekilde ifade veren, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, vatandaşlar tarafından gelen talep üzerine bir takvim basılması ihtiyacı doğdunu, söz konusu takvimde Türkiye ve dünyada yaşanan tarihi, siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmelere yer verildiğini söyledi.







'TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVÜCÜ BİLGİLERE YER VERİLMEDİ'



Bozkurt, takvimde asla bir terör örgütünü övücü bilgilere yer verilmediği ve bu kasıtla hareket edilmediğini söylerken, amaçlarının ülkenin değişik bölgelerinde farklı din, dil, ırk, köken ve yaşa sahip vatandaşların faydalanması olduğunu ifade etti. Bozkurt, 'Kültür İşleri Müdürlüğümüz ve Hukuk İşleri Müdürlüğümüzden aldığım bilgiye göre, içerik yönünden de bastırılan takvimde terör faaliyetlerini öven veya bu amaca hizmet edecek hiçbir ifadenin bulunmadığı bildirilmiştir' şeklinde savunma yaptı.







FEZLEKE DE VAR EŞCİNSEL EVLİLİK YASA KABULÜ DE



İşte o takvimde yer alan yapraklardan bazı tarihler ve notlar: '9 Mart 'Tarihte Bugün' – 'HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Sırrı Süreyya Önder ve Selma Irmak'ın 'dokunulmazlıklarının kaldırılması' fezlekeleri TBMM'ye gönderildi.







10 Nisan 'Tarihte Bugün' 1928, 'Türkiye Devleti'nin dini, İslam'dır.' cümlesi Anayasa metninden çıkarıldı.



11 Haziran 2008, Norveç Parlamentosu eşcinsel çiftlerin evlenebilmelerine ve evlat edinebilmelerine olanak tanıyan yasa tasarısını kabul etti.

14 Haziran, 'Tarihte Bugün' 2013, Ankara'daki Gezi eylemleri sırasında 1 Haziran'da polis tarafından başından vurulan Ethem Sarısülük tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.