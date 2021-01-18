Bakan Varank'tan Facebook açıklaması!

Facebook'un Türkiye'de temsilcilik açma kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Facebook açısından bu isabetli bir karar olmuştur. Türkiye'de artık herkesin eriştiği, haberlerin, bilgilerin çok hızlı dolaşıma sokulduğu bu platformların yerel kanunlardan bağımsız olması düşünülemez. Bundan sonra da sosyal medya ağları dünyada hangi vergileri ödüyorlarsa burada da aynı vergileri ödemeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.