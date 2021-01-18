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Bakan Koca'dan aşı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama konusunda son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Koca: "Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek" ifadelerini kaydetti

Güncel / 18 Ocak 2021 Pazartesi 22:17
Bakan Koca'dan aşı açıklaması!

Sağlık Bakanı Koca, 'Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik' açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, '81 ilimizin sağlık müdürleri ile aşı programımızı değerlendirdik. Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek' dedi.

YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçiyoruz. Yarından itibaren Huzurevleri ve Bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak. Aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor.

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