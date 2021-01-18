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Bakan Akar'dan kritik temaslar!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Irak ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulundu. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Kazımi ile bir araya gelen Bakan Akar - Güler ikilisinin yaptığı görüşmelerde tüm alanlardaki iş birliği konuları ele alındı, 'ortak dayanışma' vurgusu yapıldı.

Güncel / 18 Ocak 2021 Pazartesi 20:11
Bakan Akar'dan kritik temaslar!

Irak Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede tüm alanlardaki iş birliği konuları ele alındı ve 'Irak'ın kimseye saldırı yeri olmaması' vurgulandı.

BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Bölgede gerginliğin azaltılmasının önemine değinen Salih, terörle mücadele konusunda bölgesel iş birliğine işaret etti.

ORTAK DAYANIŞMA VE KOORDİNASYON

Açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Akar da Irak'ın egemenliği ve istikrarına saygı duyduklarını ifade ederek, ortak dayanışma ve koordinasyonun önemini dile getirdi.

KAZIMİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Irak ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüştü.

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ortak konular ve askeri dayanışmanın güçlendirilmesi ele alındı.

Başbakan Kazımi, Ankara ziyareti sırasında varılan anlaşmaların yürürlüğe girmesinin gerekliliğine işaret ederek, Türkiye'nin 2018 yılındaki Kuveyt Konferansı'nda Irak'a verdiği mali taahhüdü yerine getirmesinin önemine değindi.

Irak'tan Türkiye'ye yönelik terörist saldırıları da reddettiklerini ifade eden Kazımi, Irak'ın bu tür tehditleri bertaraf etmesinin güvenlik güçlerinin tüm ülke topraklarında varlığını göstermesiyle mümkün olacağını belirtti.

Irak Başbakanı, ordunun güçlendirilmesi için Türkiye'nin desteğine de ihtiyaç olduğunu aktardı.

AKAR'DAN 'TSK, IRAK ORDUSUNA DESTEK VERMEYE HAZIR' MESAJI

Açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar da Irak hükümetine görevinde başarılar dileyerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ordusuna terörle mücadele, eğitim ve danışmanlık alanlarında destek sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

'İki taraf da, ortak sınır bölgelerindeki terör tehditlerini bertaraf etmeye anlaştı. İstikrar, Irak ve Türk halkının refahı için iki ülke arasındaki iş birliği ve dayanışmayı da artırır.'

Kuveyt

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