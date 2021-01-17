Kılıçdaroğlu engelli kadını mahkemeye verdi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendini ve partisiniher zaman engellere karşıymış gibi gösterse de yüzde 95 engeli olan Sabiha Özbayhan'ı mahkemeye şikayet etti.







Özbayhan'ın Kılıçdaroğlunu eleştirdiği, eleştiriyi yaparken hakaret içeren kelimeler kullandığı iddia edildi. Çaresiz kadın kendini 'Ben bu kelimeleri kullanmadım' diye savundu.





