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İstanbul Havalimanı'nda panik anları!

Samsun-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan yolcu uçağında panik anları yaşandı. Bir yolcunun bilinç kaybı yaşadığı seferde pilot uçağı İstanbul Havalimanı'na acil koduyla indirdi. Bilinç kaybı yaşayan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşam / 17 Ocak 2021 Pazar 11:24
İstanbul Havalimanı'nda panik anları!

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde meydana gelen olayda Pegasus Havayolları'nın Samsun-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan uçağındaki bir kadın yolcu, aniden bilinç kaybı yaşadı. Bunun üzerine yolcuya ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaptı.

İlk müdahalenin ardından kabin görevlileri pilota bilgi verdi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

Uçak, saatt 08.45 sıralarında havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Bilinç kaybı yaşayan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı ise seferini tamamlamak üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaparak Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

Sabiha Gökçen

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