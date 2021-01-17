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Emekliler Ocak ayında sevindi!

Milyonlarca emekli 2021 yılının Ocak ayında zamlı maaşları ile sevindi. Pazartesi günü zamlı maaşlarına kavuşacak emekliler için bir müjdeli haber daha var.Emekli maaşı 1554 liranın altındakilere yüzde 5 üstündekilere yüzde 4 ek ödeme yapılacak. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını da yaptı. İşte detaylar...

Ekonomi / 17 Ocak 2021 Pazar 09:44
Emekliler Ocak ayında sevindi!

Milyonlarca emekli 2021 yılının Ocak ayında zamlı maaşları ile sevindi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 8.36, memur emeklilerininki yüzde 7.33 arttı.

Maaşlarla birlikte ek ödemeler de yükseldi.

Ek ödeme tutarları, zamlı maaş üzerinden hesaplandığı için arttı.

Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da değişti.

Bu ay itibariyle maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstündeki olanlara yüzde 4 ek ödeme verilecek.

Vergi iadesinin yerine gelen ek ödemede emekliler yeni artış beklentisi de taşıyor.

Emekliler, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de 'Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin' çağrısını yapıyor.

Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak.

Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.

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