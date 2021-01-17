Emekliler Ocak ayında sevindi!

Milyonlarca emekli 2021 yılının Ocak ayında zamlı maaşları ile sevindi.



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 8.36, memur emeklilerininki yüzde 7.33 arttı.



Maaşlarla birlikte ek ödemeler de yükseldi.



Ek ödeme tutarları, zamlı maaş üzerinden hesaplandığı için arttı.



Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da değişti.



Bu ay itibariyle maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstündeki olanlara yüzde 4 ek ödeme verilecek.



Vergi iadesinin yerine gelen ek ödemede emekliler yeni artış beklentisi de taşıyor.



Emekliler, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.



Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de 'Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin' çağrısını yapıyor.



Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak.



Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.



