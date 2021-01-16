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AK Parti'den erken seçim açıklaması!

AK Parti Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı, muhalefetin sık sık dile getirdiği, erken seçim söylemine dair önemli ifadeler kullandı. Bostancı, Başkan Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı, seçimlerin zamanında yapılacağını vurguladı. İşte Bostancı'nın erken seçim ile ilgili sözleri...

Güncel / 16 Ocak 2021 Cumartesi 11:35
AK Parti'den erken seçim açıklaması!

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bostancı, muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt verdi. Bostancı, "Sayın Cumhurbaşkanı defalarca beyan etti; seçim zamanında yapılacak." dedi.

BOSTANCI'DAN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Muhalefetin gündeme getirmeye çalıştığı erken seçim konusuna değinen Naci Bostancı şu ifadeleri kullandı:

Her siyasi temastan erken seçim rüyası görmek isteyenler var. Aslında onların senaryosu erken seçim talebi olduğu için her türlü vesileyi buna işaret olarak okumaları, malum düşle yatıp, malum rüyayı görme olarak anlaşılabilir. Sayın Cumhurbaşkanı defalarca beyan etti; seçim zamanında yapılacak.

Siyasette her zaman görüşmeler, konuşmalar olur, değerlendirmeler yapılır. Siyaset bir bakıma sosyal alanla siyasal alanın örtüşmesi üzerinden yürür. Bu sosyal ve siyasal olan eğer bir ölçüde birbirinden ayrılmışsa muhakkak hayatın olağan akışı içinde bunlar tekrar çakışır, yine üst üste gelir.

Kastım şu; Türkiye siyasal sisteminde yakın dönem sosyal ve siyasal tarih biraz birbirinden farklılaşmıştı. Malum millet ittifakı içinde sosyal, kültürel nitelikleri itibarıyla birbiriyle uzlaşmayan Türkiye'ye atfettikleri rol, geçmiş okumaları, geleceği ilişkin değerlendirmeleri bakamından oldukça önemli farklılıklara sahip partiler bir arada. Kastım hayat sosyal ve siyasi olanı birleştirme yönünde bir zorlayıcılığa sahiptir.

Aklın, mantığın, kültürün, tarihin, geleneğin zorlaması bu istikamettedir. Sayın cumhurbaşkanının görüşmelerini de bu bağlamda görmek gerekir. Erken seçim bağlamında değil.

Ak Parti

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