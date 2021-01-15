PKK operasyonunda yakalanan CHP'li Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz için istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 19 kişi, geçtiğimiz ay 28 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada Cihan Yavuz'un 'Cumartesi annelerini' yönlendirmek için organizasyonlar gerçekleştirdiği, PKK'lı terörist Cemil Yıldız'ın anısına çıkartılacak kitabın tanıtımını yaptığı ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecritin kaldırılması için örgütün propagandasını yapan Strek TV'ye çıkarak destekte bulunduğu ortaya çıkmıştı.



'AMAÇLARI BİRLİK OLUP HÜKÜMETİ YIKMAK'

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Cihan Yavuz hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçu kapsamında iddianame düzenledi.



Hazırlanan iddianamenin detaylarına SABAH ulaştı. İddianamede geçtiğimiz yıllarda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne e-posta yolu ile yapılan bir ihbar yapıldığı anlatıldı. İhbarı yapan kişi bilgilerinin gizli kalmasını aksi takdirde kendisini öldürebileceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Hata yaptığımı anlamadan önce benimde aralarında bulunduğu İstanbul'da bulunan PKK'lıları sizlere anlatacağım. M.A., R.Y.,D.A., Ç.U., isimli şahıslar örgütün solcularla yaptığı eylemleri ayarlar. Amaçları solcularla bir olup hükümeti yıkmaktır.'



İHBARCI PKK'NIN TÜM FAALİYETLERİNİ DEŞİFRE ETTİ

İl emniyet müdürlüğüne ihbarda bulunan vatandaşın ifadelerine yer verilen iddianamede PKK terör örgütünün İstanbul'daki yapılanmasının kategori şeklinde olduğunu ifade ederek şu şekilde konuştu: 'K.Ö., H., N.O., isimli kişiler PKK'yı güçlü gösterip gençleri dağa göndermek için basında PKK'yı öven açıklamalarda bulunup, eylemleri internet ortamında övüp gençlerini dağa göndermeye çalışır. N.B., H.A., A.A., S.A., Y.G., N.A. ve N.A., ölen gençlerinin üzerinde propaganda yaparak ailelere yardım adı altında propaganda yaptırmak için faaliyet yürütür.'



'PARTİ POLİTİKASI GEREĞİ ÖCALAN'DAN BAHSETTİM'

İddianamede, ihbar üzerine yapılan tahkikat sırasında dinlemelerde Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un PKK terör örgütüyle bağlantılı kişilerle irtibatta bulunduğunun belirlenmesi üzerine soruşturmaya dahil edildiği anlatıldı. Soruşturma kapsamında örgütle iltisaklı olduğu anlaşılan Yavuz'un ikametine yapılan operasyonda dijital materyallerine el konuldu. İddianamede ayrıca Cihan Yavuz'un 31 Ocak 2019 tarihinde PKK'nın yayın organı olan Sterk TV'de yayına katıldığınnı kabul edip örgüt lideri Abdullah Öcalan için tecritin kaldırılması konusunda konuşma yaptığını kabul ettiği ancak bu konuşmayı parti politikasından dolayı yaptığı anlatıldı.



10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede Cihan Yavuz'un PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı olduğu 7 maddeye ayrılarak anlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede Yavuz'un 10 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianame kabul edilirse Yavuz ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.