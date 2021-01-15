Öğrenciler dikkat! MEB'den flaş karne kararı...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) son dakika karne kararı. İşte pandemi sürecinin yeni karne düzeni. İlk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanlarıyla belirleneceği, yüz yüze sınavların karne notuna yansımayacağı açıklandı. Karar bazı öğrencileri memnun ederken yazılı sınavları iyi geçenler ve internet sorunu gibi nedenlerle dersleri kaçıranlar üzgün. Okula başvurarak yazılıların karneye işlenmesini istemek mümkün hale getirilebilecek.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25 Aralık 2020'de yapılan düzenlemede, ilk ve ortaokullarda birinci dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavlarınsa geçerli olacağı duyurulmuştu. Ancak salgın koşulları ve uygulamada birlik açısından bu karardan vazgeçildi. İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı.



'SINAV NOTUMU GÖRMEK İSTİYORUM' DİYENLER KARNESİ İÇİN TALEP EDEBİLECEK



Birçok öğrenci karardan memnun ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurarak, yapılan sınavlardan alınan notların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek. Böylece MEB kararıyla 'Ben yüksek puan almıştım. Neden karnemde bu puanım yer almıyor' gibi bir tepki gelmesinin önü de kapatılmış oldu.



KARNE DAĞITIMI OLMAYACAK



Öte yandan salgın koşulları ve halk sağlığının korunması ilkesi göz önünde bulundurularak, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim yılının birinci döneminde karne basımı ve dağıtımının yapılmayacağı, karnelerin elektronik ortamda erişime açılacağı da belirtildi.







PUAN BELİRLEMESİ HANGİ SINIFTA NASIL OLACAK?



Dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek. 4. sınıflarda dönem puanı, ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalamasıyla hesaplanacak. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.



Bu uygulamalar birinci dönemle sınırlı tutulacak.







TÜM SINAVLARIM İYİ GEÇMİŞTİ



Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dakika kararıyla karne dağıtımı olmaksızın puanlama ve katılımın daha önde olduğu not sistemini Bakan Ziya Selçuk açıklamıştı. Bu kapsamda MEB'in koronavirüs pandemisi sürecinde uyguladığı uzaktan eğitim, EBA eğitim programı gibi yeni nesil yöntemlerin ardından yeni tip bir karne düzeni de deneyimlenmiş olacak. Öğrencilerin genel itibarıyla bu uygulamadan memnun olduğu görülüyor.



