USD (Alış - Satış) : 7,39 - 7,40 EURO (Alış - Satış) : 8,98 - 9,00

Öğrenciler dikkat! MEB'den flaş karne kararı...

MEB yeni karne kararının ayrıntıları açıklandı. İlk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanlarıyla şekillenecek, yüz yüze sınavların ise temelde karne notuna yansımayacağı açıklandı. Ancak yine de bu yöndeki taleplere de kapı kapatılmış değil. 2021'de karne düzeni bekleyiş Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dakika kararları ile tüm yönleriyle belirlenmiş ve karanlıkta bir husus kalmamış oldu.

Eğitim / 15 Ocak 2021 Cuma 10:07
Öğrenciler dikkat! MEB'den flaş karne kararı...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) son dakika karne kararı. İşte pandemi sürecinin yeni karne düzeni. İlk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanlarıyla belirleneceği, yüz yüze sınavların karne notuna yansımayacağı açıklandı. Karar bazı öğrencileri memnun ederken yazılı sınavları iyi geçenler ve internet sorunu gibi nedenlerle dersleri kaçıranlar üzgün. Okula başvurarak yazılıların karneye işlenmesini istemek mümkün hale getirilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25 Aralık 2020'de yapılan düzenlemede, ilk ve ortaokullarda birinci dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavlarınsa geçerli olacağı duyurulmuştu. Ancak salgın koşulları ve uygulamada birlik açısından bu karardan vazgeçildi. İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı.

'SINAV NOTUMU GÖRMEK İSTİYORUM' DİYENLER KARNESİ İÇİN TALEP EDEBİLECEK

Birçok öğrenci karardan memnun ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurarak, yapılan sınavlardan alınan notların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek. Böylece MEB kararıyla 'Ben yüksek puan almıştım. Neden karnemde bu puanım yer almıyor' gibi bir tepki gelmesinin önü de kapatılmış oldu.

KARNE DAĞITIMI OLMAYACAK

Öte yandan salgın koşulları ve halk sağlığının korunması ilkesi göz önünde bulundurularak, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim yılının birinci döneminde karne basımı ve dağıtımının yapılmayacağı, karnelerin elektronik ortamda erişime açılacağı da belirtildi.



PUAN BELİRLEMESİ HANGİ SINIFTA NASIL OLACAK?

Dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek. 4. sınıflarda dönem puanı, ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalamasıyla hesaplanacak. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

Bu uygulamalar birinci dönemle sınırlı tutulacak.



TÜM SINAVLARIM İYİ GEÇMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dakika kararıyla karne dağıtımı olmaksızın puanlama ve katılımın daha önde olduğu not sistemini Bakan Ziya Selçuk açıklamıştı. Bu kapsamda MEB'in koronavirüs pandemisi sürecinde uyguladığı uzaktan eğitim, EBA eğitim programı gibi yeni nesil yöntemlerin ardından yeni tip bir karne düzeni de deneyimlenmiş olacak. Öğrencilerin genel itibarıyla bu uygulamadan memnun olduğu görülüyor.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

ALLAH NEREDEDİR?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı