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Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik kilit!

İstanbul’da cuma aşamı sokak kısıtlamasına saatler kala işten çıkan vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle TEM Otoyolu ve E-5 Karayolunda trafik yer yer adeta durma noktasına geldi.

Güncel / 15 Ocak 2021 Cuma 18:34
Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik kilit!

İstanbul'da cuma aşamı sokak kısıtlamasına saatler kala işten çıkan vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

YÜZDE 60'IN ÜZERİNE ÇIKTI

Cevizlibağ'da mesai bitiminde trafik ve insan yoğunluğu kameraya yansırken, İBB'nin uygulaması üzerinden trafik yüzde 60'ın üzerine çıktı. İstanbul'da, haftanın son gününde mesaiyi bitiren vatandaşlar evlerine gitmek için yola koyuldu. İşten çıkan vatandaşlar trafikte ve toplu ulaşım araçlarında yoğunluk oluşturdu.



UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Yoğunluk nedeniyle TEM Otoyolu ve E-5 Karayolunda trafik yer yer adeta durma noktasına geldi. Ana arterlerdeki birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasında saat 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 60'ın üzerine çıktı. Cevizlibağ'da mesai çıkışı evine giden vatandaşlar, metrobüs durağında yoğunluk oluşturdu.

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