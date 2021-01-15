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CHP'de Kılıçdaroğlu'nu şoke eden istifa! Başdanışman Mehmet Hasan Eken Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

Muharrem İnce’nin bahar aylarında parti kuracağını açıklaması ve söz konusu yeni partide CHP’li vekillerin de olduğunu açıklamasının ardından gözler CHP’ye çevrilmişken kritik bir ismin istifa etmesi akıllarda soru işareti bıraktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken partiden istifasını sosyal medya üzerinden açıkladı. Eken’in istifa etmesi “İnce’nin partisine mi katılacak?” sorularını akıllara getirdi.

Güncel / 15 Ocak 2021 Cuma 10:33
CHP'de Kılıçdaroğlu'nu şoke eden istifa! Başdanışman Mehmet Hasan Eken Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

Cumhuriyet Halk Partisi'nden kritik bir istifa haberi geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Eken Twitter'da şu ifadeleri kullandı: 'Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Başdanışmanlığı görevimden istifa ettim. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.'

İNCE'NİN PARTİSİNE Mİ KATILACAK?
CHP yönetimine bayrak açarak başlattığı 'Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada partisine mevcut CHP milletvekillerinden katılım olacağını ifade ederek, 'Şimdilik kaç kişi olacak, kimler olacak bu konuda bilgi vermek istemiyorum' demişti.

PROF. DR. MEHMET HASAN EKEN KİMDİR?
Mardin-Derik 1965 doğumlu olan Eken 1987 yılında İktisat Lisansı (Anadolu Üniversitesi), 1992 yılında Finans alanında yüksek lisans (The University of Exeter, İngiltere) diplomalarını alarak 1999 yılında Bankacılık Doktora (Marmara Üniversitesi) çalışmalarını tamamladı. Geçmişte farklı üniversitelerde finans, bankacılık ve sermaye piyasaları alanlarında lisans ve lisansüstü dersler vermenin yanı sıra dört farklı üniversitede kırktan fazla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) tez yönetti.

Eken'in Türkiye'de yayımlanmış dört bilimsel kitabı, değişik dergilerde İngilizce ve Türkçe yayımlanmış çok sayıda bilimsel makalelerinin yanı sıra beş edebi eseri de bulunmaktadır.

Kemal KılıçdaroğluCumhuriyet Halk PartisiMuharrem İnce

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