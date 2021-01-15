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Başkan Erdoğan sonuçları açıklayacak!

Başkan Erdoğan, 2020 yılının aralık ayı ile ocak-aralık dönemi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını bugün saat 15.00'te açıklayacak.

Güncel / 15 Ocak 2021 Cuma 11:58
Başkan Erdoğan sonuçları açıklayacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Dolmabahçe Ofisi'nde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek.

GÖZLER SAAT 15.00'TE

Başkan Erdoğan, saat 15.00'teki kabul sırasında, 2020 yılının aralık ayına ve ocak-aralık dönemine ilişkin merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşacak.




TELEGRAM'DAN DUYURDU

Başkan Erdoğan, Telegram hesabından günlük programına ilişkin şu mesajı paylaştı:

Hayırlı sabahlar, kıymetli kardeşim.

Haftanın bu son iş gününde Cenab-ı Allah'tan hepimiz için sağlık, huzur ve bereket niyaz ediyorum.

Bugün çalışmalarımızı İstanbul'da sürdüreceğiz. Saat 2'de Dolmabahçe Sarayı'ndaki Milli Saraylar Resim Müzesi'nin restorasyon sonrası açılışını gerçekleştirecek, ardından saat 3'te Dolmabahçe ofisimizde DEİK yönetim kurulu ile bir araya geleceğiz.

Şimdiden herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Hafta sonu tedbirlerine uyarak, TMM diye ifade ettiğimiz TEMİZLİK, MASKE ve MESAFE ilkelerine de riayet ederek virüs belasını defetme mücadelemizde yanımızda olan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

Kalın sağlıcakla...

Recep Tayyip Erdoğan

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