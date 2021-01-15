Başkan Erdoğan'ın ardından Devlet Bahçeli de aşı oldu!

Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:



"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum."







