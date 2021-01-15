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Aşıda son durum! Kaç kişi aşı oldu?

Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı olanların internet üzerinden anlık takibinin yapılabilmesi için ''Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'' oluşturdu. Platformda yer alan bilgiye göre saat 14.20 itibariyle Türkiye'de 600, bin 508 kişi aşılandı.

Güncel / 15 Ocak 2021 Cuma 20:28
Aşıda son durum! Kaç kişi aşı oldu?

Bakanlık, aşılanan kişi sayısının anlık takip edilebildiği ''Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'' oluşturdu.

Platformda ülke genelinde toplam aşılanan kişi sayısı canlı olarak takip edilebiliyor. Platformda yer alan bilgiye göre saat 19.05 itibariyle Türkiye'de 600 bin 508 kişi aşılandı.

''NASIL AŞI OLURUM?''

Platformda, corona virüs aşısı olmak için yapılması gerekenler ''Nasıl aşı olurum?'' başlıklı bölümde hazırlanan video ile uygulamalı olarak anlatıldı. Buna göre; corona virüs aşısı olmak için önce e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak.

Ana menüde bulunan ''Covid-19 aşı durumu'' ana menüsüne tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek. Dileyenler SMS yolu ile de aşı öncelik durumlarını sorgulayabilecek. Öncelikli grupta yer alınması durumunda sistem kişiyi, randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirecek. MHRS ile aile hekimi ve tüm hastanelerden randevu alınabilecek.

İlgili seçimler yapıldıktan sonra ise kişi tarafından sistem üzerinden randevu onaylanacak. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek. Randevu tarihinde randevu alınan sağlık kuruluşuna gidilerek, sağlık personeli tarafından aşılanacak. Kişi dilerse aşı uygulayan sağlık personeline aşının 2'nci dozu için randevu oluşturabilecek. Yine oluşturulan randevu ile ilgili bilgiler SMS ile telefona gönderilecek.

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