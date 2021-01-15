AK Parti'den 'WhatsApp' açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal açıklamaları şöyle:



KORONAVİRÜSLE MÜCADELE VE AŞI ÇALIŞMALARI



'Önümüzdeki günlerde yeni doz aşılar gelmeye başlayacak. Biz Cumhurbaşkanına eşlik ettik, aşı yaptırmadık.



MKYK üyelerimizden sırası gelen 3 doktor ve 2 eczacı arkadaşımız aşı oldu.



WHATSAPP TARTIŞMASI



Burada asıl konu sizin bir reklam haline gelmeniz. Cambridge Analytica olayında olduğu gibi verilerimizin manipülasyon ya da reklam amaçlı kullanılması açısından bizim önemli.



Uzun süredir tartıştığımız bir egemenlik durumu da söz konusu. WhatsApp'ın yaklaşımı insanları rahatsız etti.



Kendi hukuklarını oluşturma eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz. Devletlerin egemenlik hakları siber dünyada da geçerlidir. Önümüzdeki günlerde bu konu daha çok tartışılacak.



KILIÇDAROĞLU'NUN 'SÖZDE CUMHURBAŞKANI' İFADESİ



'Sözde Cumhurbaşkanı' ifadesi bu millete hakarettir.



Siyasetçi olarak milletin önüne çıkıp siyasetinizi yaparsanız. Siyaset kurumu son derece kıymetlidir.



Vatandaşlar sandıkta siyasi iradesini emanet olarak sandıkta verirler. 50+1'i alan millet adına, millet iradesini devlet yönetimine yansıtır.



Milletin seçtiği partili bir Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı olmuşsa, millet adına devleti yönetecektir. Buradaki tarafsızlık hukuki bir tarafsızlıktır. Cumhurbaşkanı hukuki olarak tarafsızdır.



Muhalefetimizin temel sorunu şu, CHP her gün oluşturduğu suni gündemlerle Türkiye'nin enerjisini tüketiyor. Bizim işimiz CHP'nin günlük oluşturduğu yalanlara cevap vermekle geçiyor. Kemal Kılıçdaroğlu bir resim paylaşıyor, sizin verdiğiniz cevaplar ilgilenmiyor. Suni gündem arayacaksak buradaki suni gündem Kılıçdaroğlu ve CHP'nin oluşturduğu gündemdir. Bizim AK Parti olarak çok pozitif bir gündemimiz var.



Türkiye pandemi sürecinde salgınla en iyi mücadele eden 5 ülkeden bir tanesi. Türkiye'nin bu süreçten pozitif ayrışmasıyla ilgileniyoruz.'