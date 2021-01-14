1980'li yıllarda daha yeni yeni duyulmaya başlasa da kısa süre içerisinde müşteri kitlesini düşünüldüğünden çok daha fazla arttırmıştır. Yapı market ürünleri nelerdir ve bu ürünlerin ne işe yaradığı, nerelerde kullanılan ürünler olduğu herkes tarafından bilinmeyebiliyor. Bu da kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Yapı market ürünleri, adından da anlaşılabileceği gibi yapı malzemelerinin ortak noktasıdır. Böylece çeşitli alanlarda aradığınız ve bulamadığınız birçok ürüne de bu market zincirlerinde rastlayabilirsiniz.Yapı market ürünlerini örnekler ile açıklayacak olursak;



• Tamir aletleri

• Ev eşyaları

• Tamir aletleri

• Boya

• Araç aksesuarları

• Yapı içerisinde bulundurulabilecek aksesuarlar

• Aydınlatma ürünleri

• Ev tadilatı için gerekli araç gereçler

• Bahçe malzemeleri

• Mobilya

• Banyo araçları

• Tesisat malzemeleri

• Betopan



ve çok daha fazlası yapı market ürünleri arasında yerini almaktadır.



Yapı marketlerinin popülerliğini arttırmasındaki önemli etmenlerden biri de bünyesindeki ürünlerin çeşitliliği ve kolay bulunurluğundan kaynaklanmaktadır.

Ev ve tadilat amaçlı birçok ürünün tedarik edildiği nalburlar uzun bir süre önce yerini yapı marketlere bıraktığını belirtebiliriz. Kısa sürede kazandığı bu popülerlik hızlı gelişiminin önünü açtı. İlk olarak yabancı firmalar ile duyulmaya başlanmış, kısa bir süre içerisinde de Türk yapı market zincirlerine yerini bırakmıştır.







Yapı market ürünleri nerelerde kullanılır?



Yapı marketlerinin içerisinde bulunan ürün çeşitliliği fazla olduğundan ürünlerin kullanıldığı alanlar ve amaçlar da çeşitli olabiliyor. Bu yüzden “yapı market ürünleri nerelerde kullanılır?” sorusunun cevabı da amacına göre değişiklik göstermektedir. Aydınlatma ürünü arayışındaysanız ev için alım yapılacak ürünler arasındadır. Fakat ev kullanımının yanı sıra bahçe aksesuarları ya da elektrik ürünleri farklı alanlara da hitap eden ürünlerin başında geliyor.



Gelişmiş hırdavatçı olarak da nitelendirebileceğimiz bu mağazalar hemen her markanın birçok ürününü bulunduran yerlerdir. Yapı marketlerini sadece ev, bahçe ve diğer bazı alanlarda kullanılan ürünlerin yer aldığı mağazalar olarak da kısıtlayamayız. Bu marketlerde kendi hobinize dayalı birçok malzemeye de rastlayabilirsiniz. Ahşap ürünleri, farklı alanlar için aksesuar ürünleri ve boyalarmüşterilerle tek bir çatı altında buluşmaktadır. Yani kısacası yapı market ürünlerin nerelerde kullanılabileceği sizin istek ve amaçlarınızla doğru orantılıdır. Yapı market sektörünün gelişimi, farklı firmaların bu sektöre dâhil olması ile de hırdavatçılar günden güne azalmaya ve yerini yapı marketlerine bırakmaya başlamıştır.



Ürün yelpazesinin çok geniş olduğu bu marketler, dış cephe ve iç mekân dekorasyonlarında işinize yarayacak tüm malzemeleri barındırmaktadır. Ev tadilatında kullanılan klasik araç gereçlerin yanında betopan bilinmeyen fakat sıklıkla da kullanılan dekorasyon ürünlerindendir. Betopan, ön yüzeyleri ve arka yüzeyleri birbirinden farklı dış ve iç mekân için tercih edilebilen ürünlerin başında gelir. Betonarme bir eve sahipseniz, kaliteli bir ürünün yanında görüntüsü ile etkileyici olan betopanı ve çok daha fazlasını yapı marketlerinde bulabilirsiniz.



Bu sektörün her geçen gün daha da temelini sağlamlaştırması ile birlikte sunduğu avantajlar da artış göstermektedir. Yapı marketi adı altında hizmet veren evim.com kargoimkânı ile şubelerine gitmenize gerek kalmadan ürünleri elde edebilmenizi de sağlıyor. Yani yapı marketleri teknolojinin gelişmesi, müşterilerin isteklerinin de artması ile beraber tüm bu etmenlere ayak uydurmada başarılı adımlar atıyor denebilir.



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