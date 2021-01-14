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Terör örgütü PKK'ya ağır darbe!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi.

Güncel / 14 Ocak 2021 Perşembe 19:02
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda kentin Şemdinli ilçesi Uğuraçan köyü Yeşilbayır mevkisi kırsalında dün 17 tim ile gerçekleştirilen aramalarda, 136 uçaksavar mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar mühimmatı ve hasarlı video kamera bulundu. Yapılan açıklamada, "Şemdinli ilçesi Uğuraçan köyü Yeşilbayır mevki'i kırsal alanında 17 tim ile gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sonucunda; 136 adet 14.5 mm uçaksavar mühimmatı, 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet hasarlı video kamera ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları sürüyor.

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