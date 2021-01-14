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Modern(!) Avrupa'da rezil dayatma!

İngiltere'de bir okul, Müslüman kız öğrencinin etek boyunun kısaltılması yönünde baskı uyguladı.

Dünya / 14 Ocak 2021 Perşembe 09:51
Modern(!) Avrupa'da rezil dayatma!

İngiltere'de 12 yaşındaki Siham Hamud okula yıllardır bilek boyu etekle gidiyordu ancak iddialara göre öğretmenleri tarafından geçen ay kendisine formasının uygunsuz olduğu söylendi. 55 yaşındaki baba İdris Hamud, kızının üstünü değiştirip doğru formayı giyip gelmesi için aralık ayı boyunca her gün eve yollandığını belirtti. Baba Hamud, kızının, 'dini inancına aykırı olduğu' için bu şekilde forma giymeyi reddettiğini anlattı.

Londra'nın batısında yer alan Hillingdon'daki Uxbridge Lisesi, kız öğrencilerin okula resmi forma tedarikçisinden alınmış siyah pantolon veya siyah pileli etekle gelmesi gerektiğini söylüyor. Hamud ailesiyse bu eteklerin diz üstünde kaldığını iddia ediyor.

İdris Hamud, iki forma seçeneğinin de ailesinin sıkı dini inancına aykırı olduğunu ifade etti.

Okul 8 çocuk babası İdris Hamud'la 44 yaşındaki eşi Selma Yusuf'a bir mektup yollayarak, Siham'ın okuldan eve yollanması sonucu meydana gelen 'izinsiz devamsızlık' nedeniyle yasal süreç başlatma tehdidinde bulundu.



Mektupta şu ifadeler yer aldı:

'Siham'ın devamsızlığı, izinsiz sınıflandırmasıyla kayda geçmektedir. İzinsiz devamsızlık, çocuğun ebeveyni konumunda bulunan ya da günlük yaşamda bakımını üstlenen yetişkinlere para cezası kesilmesi veya yasal süreç başlatılması gibi sonuçlar doğurabilmektedir. Yasal süreç, ceza bildirimi veya sulh ceza mahkemesine çağrı şeklinde işleyebilmektedir. Sizden, kızınızın okula tam okul formasıyla katılmasını derhal sağlayarak hem okula hem de kızınıza destek olmanızı istemek zorundayım.'

'İnancımdan dolayı zorbalığa maruz kaldım'

Şu an koronavirüs tecritlerinin beraberinde getirdiği kısıtlamalar nedeniyle evden eğitim gören Siham ise şöyle konuştu:

'İnancımdan dolayı zorbalığa maruz kalmış gibi hissediyorum. Bence okula formamla gitmeme izin vermeliler. Dinimin gereklerine göre isteğim şekilde giyinemiyor olduğum için şaşkınlık yaşıyorum ve bu durum beni rahatsız ediyor. Umarım kurallarını değiştirirler, böylece benim gibi kız öğrenciler okula etekle gidebilir.'

Baba Hamud şunları ekledi: 'Siham'ın tek istediği, sınıf arkadaşlarınınkinden birkaç santim daha uzun bir etek giymek. Bense okulun neden bunu bu kadar sorun ettiğini anlamıyorum. Siham hep akıllı bir kız oldu, sınıfının en iyilerinden ve okulu çok seviyor ama artık onu eve yollayıp duruyorlar. Siham inancıyla ilgili kararlarını kendi alıyor ve ben ona giymek istemediği kıyafetleri giydiremem, okul da bunu yapmamalı. Dini inancı yüzünden eğitimi engelleniyor ve bunu yapanların nasıl yanlarına kâr kalabildiğini anlamıyorum.'

Independent'ın haberine göre, Siham yeni okul döneminin başından bu yana evde ders alırken, babası yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla sorunun kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyor.

Hamud, meselenin bu ay şikayet heyetiyle okul idarecilerinin katılacağı görüşmede tartışılacağını ifade etti.

Okul müdürü kısa kesti

Okul Müdürü Nigel Clemens ise şunları söyledi: 'Konu an itibarıyla okulun resmi şikayet politikası çerçevesinde incelemeye tabi tutuluyor. Dolayısıyla şu anda daha fazla yorum yapmam uygun olmayacaktır.'

İngiltere

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