2020 yılının Mart ayından bu yana ülkemizi etkisi altına alan corona virüsü salgınıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ülkemizce temin edilen Çin aşısı Sinovac ile 65 yaş ve üzeri kronik hastalığı bulunan risk grubundaki kişilerin aşılanmasına ilişkin e-devlet - MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu alma sistemi aktif hale getirilmişti. Bu gelişmeler sonucunda bugün İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, randevu almak isteyenlerin merak ettiği Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Sorusuna hazırladığı bir video ile yanıt verdi.



E-DEVLET VE MHRS İLE KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?



İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hazırladığı videoda randevu alım sürecinin ALO 182'den ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yapılabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı;











'Öncelikle aşılamaya uygun olup olmadığımı kendi E-nabız sayfam üzerinden kontrol edeceğim. Sistemi açtığımda 'kovid-19 pandemisi aşılaması için belirlenen öncelikli gruplar içinde yer almaktasınız, MHRS üzerinden randevunuzu alarak aşılama işleminizi yaptırabilirsiniz' ibaresini görüyorum.



Ben bu işlemi aile hekimine yaptırmak istiyorum, kendime en uygun olan aile hekimliğini seçiyorum, genel arama kısmından yaşadığım il, ilçeyi giriyorum, aile hekimliği birimi seçeneğinden bana en yakın aile hekimliği birimini seçiyorum ve sistemdeki 'ara' seçeneğine tıklıyorum. Bu kısımdan sonra seçilen aile hekimliğinde boş olan ve bize uygun olabilecek saati seçiyoruz. Bu noktadan sonra sistemde karşımıza aşılama işlemini yapacak olan doktorun ismi ve randevumuza ilişkin tüm detaylar çıkıyor.



Böylelikle koronavirüs aşı randevusu alma işlemimiz tamamlanmış oluyor.'

