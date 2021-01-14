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Japonlar sonunda bunu yaptı!

Bu yıl ilk kez internet ortamında gerçekleştirilen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES'te birbirinden çarpıcı elektronik ürünler sahne aldı. Bu ürünlerden biri de kan şekeri de ölçebilen akıllı saat oldu.

Teknoloji / 14 Ocak 2021 Perşembe 12:01
Japonlar sonunda bunu yaptı!

CES 2021, en yeni teknolojilerin sergilendiği dev bir teknoloji fuarı. Pek çok yeni elektronik ürün fuarda sergilenirken, bu ürünlerden biri de kan şekerini de ölçebilen akıllı saat. Japonya merkezli Quantum Operation isimli şirket tarafından geliştirilen ürün, doğru sonuçlar veriyor.

Birkaç kez parmak uçlarını delerek kan örneği almak zorunda kalmadan kan şekerini doğru bir şekilde ölçebilen ürün, 20 saniyede sonucu paylaşabiliyor. Saat, kan şekerini ölçerken Raman Spektroskopisi yöntemini tercih ediyor ve kansız ölçüm mümkün hale geliyor.

Bu akıllı saat, sadece kandaki şekeri ölçmüyor. Aynı zamanda cihaz, kalp atış hızı ve EKG ölçümü de yapabiliyor.

Kan şekerini ölçme fikri ilk kez Quantum Operation'un aklına gelmiş değil. Teknoloji devi Apple'ın da akıllı saatleri için benzer bir patenti bulunuyor. Ancak şirket, bu teknolojiyi henüz hayata geçirmiş değil.



Akıllı saatler artık tam bir sağlık asistanına dönüşmüş durumda. Yakılan kaloriyi gösteren, kalp atış hızını takip eden ve uyku analizi yapan saatler; şimdi de kan şekeri ölçmeye başladı. Bakalım sırada ne var?

Japonya

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