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İyi Parti, Ümit Özdağ'ı mahkeme kararına rağmen ihraç etmekte kararlı

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ümit Özdağ'ın partisinden ihraç kararının iptaline hükmetti. Parti, mahkeme kararına rağmen Özdağ'ı ihraç etmek için yeni hazırlıklara başlıyor.

Siyaset / 14 Ocak 2021 Perşembe 13:08
İyi Parti, Ümit Özdağ'ı mahkeme kararına rağmen ihraç etmekte kararlı

İyi Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve İstanbul Milletvekili olan Ümit Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ'ye ilişkin iddiaları üzerine Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Ümit Özdağ, İyi Parti'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile yakınlaşması nedeniyle de rahatsızlık duyduğunu defalarca dile getirmiş; Disiplin Kurulu 16 Kasım 2020'de aldığı kararla Özdağ'ı, parti üyeliğinden kesin olarak ihraç etmişti.

MAHKEME İPTAL ETTİ

Ümit Özdağ, avukatı aracılığıyla İyi Parti Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi ve ihraç kararının Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Açılan davanın duruşması dün görüldü.

Duruşmada Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ümit Özdağ'ın ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.

İYİ PARTİ İHRAÇTA KARARLI

Özdağ kararı sonrası İyi Parti, Meral Akşener'in talimatıyla yeniden harekete geçti.

Parti yönetimi bu kez Özdağ'ı, genel idare kurulu kararıyla, “kesin ihraç istemiyle” disiplin kuruluna sevk etmeye hazırlanıyor.

Meral AkşenerMilletvekili

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