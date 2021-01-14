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İstanbul için kar yağışı tahmini

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, İstanbul'da pazartesi gününe kadar kar yağışı görülecek.

Güncel / 14 Ocak 2021 Perşembe 09:50
İstanbul için kar yağışı tahmini

Aylardır susuzluk tehlikesi altındaki İstanbul'un son günlerde aldığı yağış, kentte yüzleri güldürdü.

Yağışların ardından barajlarda doluluk oranı yüzde 26 seviyesine kadar yükseldi.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü İstanbul'da, 4 gün boyunca kar yağışı bekleniyor.

KAR YAĞIŞI BEKLENTİSİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışı, yarın öğleden sonra başlayacak.

Pazartesi gününe kadar etkili olması beklenen kar yağışının ardından ise 2 gün güneşli hava olacak. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede düşecek.

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA RAPORU
İstanbul'da cuma günü sıcaklığın en düşük 1, en yüksek 4 derece olacağı öngörülüyor.

Pazartesi günü ise hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceyi görecek. Aynı gün en yüksek sıcaklığın 3 derece olması bekleniyor.

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