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İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul Maltepe'de bulunan bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Güncel / 14 Ocak 2021 Perşembe 23:18
İstanbul'da korkutan yangın!

Maltepe'de bulunan bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın saat 21.00 sıralarında Yalı Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan geri dönüşüm deposunda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Ziya Gökalp

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