İstanbul'da korkutan yangın!

Maltepe'de bulunan bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



EKİPLER SEVK EDİLDİ



Yangın saat 21.00 sıralarında Yalı Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan geri dönüşüm deposunda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı.



YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ



Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.