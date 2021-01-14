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İstanbul'a beklenen kar geldi!

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı son haftalarda düşmeye başlarken bugün de merakla beklenen kar yağışı haberi geldi. İstanbul'da ilk kar Aydos mevkiine düştü.

Yaşam / 14 Ocak 2021 Perşembe 14:15
İstanbul'a beklenen kar geldi!

İstanbul'da birkaç gündür etkisini gösteren yağışlı hava yerini kar yağışına bırakmaya başladı. İstanbul'da bazı ilçeler de kar yağışı başlarken özellikle Kartal'ın yüksek kesimleri ve Aydos Ormanları'nda kar yağışı etkili oldu. Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde de hafif sulu kar yağışı görülüyor.

Kentin Avrupa Yakası'ndaki Bakırköy, Zeytinburnu ve Bahçelievler'de de hafif şiddette yağmur etkili oluyor. Ekiplerinin de olası kar yağışına karşı ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem aldığı görüldü.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şekline esmesi bekleniyor.



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