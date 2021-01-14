Gösterilerde polis merkezi ateşe verildi!

Belçika'nın başkenti Brüksel'in kuzeyindeki tren istasyonu civarında bulunan karakol yakınında toplanan yüzlerce kişi, 'İbrahima Barrie' adlı 23 yaşındaki gencin cumartesi gecesi gözaltındayken ölmesi üzerine polisi protesto etti.







'Siyahilerin hayatı önemlidir', 'İbrahima için adalet' ve 'Katil polis' gibi sloganlar atan göstericilerin bir bölümünün polise taş atarak taşkınlık yapması üzerine olaylar büyüdü.



OLAYLAR BÜYÜDÜ, GÖSTERİCİLER POLİS MERKEZİNİ ATEŞE VERDİ



Polisin tazyikli su sıkarak müdahale ettiği göstericilerden bir grup ara sokaklara dağıldı. Göstericilerden bazıları, yakınlardaki bir başka polis merkezinin girişini, civardaki bir aracı ve bazı çöp kutularını ateşe verdi.







Birçok polis aracının camları kırılırken, bazı göstericiler bölgedeki para çekme makineleri ve mağazalara da zarar verdi.



BELÇİKA KRALI'NIN ARACI TAŞLANDI



Bu sırada tesadüfen protestoların devam ettiği bölgeden geçen Belçika Kralı Philippe'in aracına da taş atıldı.







Kral Philippe'i taşıyan araç, hızla olay yerinden uzaklaştı.



ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Polisin müdahalesiyle bazı kişiler yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.





