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CHP’li Faik Öztrak'ın 'çöp' algısı çöktü!

Taciz ve rüşvete sesiz kalan CHP yönetimi açlık algısı yapmaktan geri durmuyor. Son örneğini CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak gösterdi. Faik Karaköse "vatandaş rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor" diyerek paylaştığı videodaki hurdacı Arif Karaköse, A Haber’e konuştu. Karaköse, gerçeği tek tek açıkladı ve Faik Öztrak’ı yerden yere vurdu.

Güncel / 14 Ocak 2021 Perşembe 21:22
CHP’li Faik Öztrak'ın 'çöp' algısı çöktü!

Faik Karaköse 'vatandaş rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor' diyerek paylaştığı videodaki hurdacı Arif Karaköse, A Haber'e konuştu. Karaköse, Öztrak'ı yerden yere vurdu.

CHP Parti Sözcüsü Öztrak'tan manipülasyon! Çöpten ekmek topladı diye sundu, hurdacı çıktı! O kişi A Haber'e konuştu | Video

YALANI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Hurdacı Arif Karaköse, CHP'li Faik Öztrak'ın yalanını tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi.



'O EKMEKLERİ TAVUKLARA VERİYORUM'

Karaköse 'Ekmekleri çöp kutusundan almamın nedeni ekmeğe saygım, O ekmekleri tavuklara veriyorum' dedi.

'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

Faik Öztrak'a sert sözlerle yüklenen Arif Karaköse, 'Beni arasın özür dilesin, gelsin ayağıma, hakkımı helal etmiyorum.' ifadelerine yer verdi. Kaynak : Sabah

Faik Öztrak

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