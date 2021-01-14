CHP’li Faik Öztrak'ın 'çöp' algısı çöktü!

Faik Karaköse 'vatandaş rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor' diyerek paylaştığı videodaki hurdacı Arif Karaköse, A Haber'e konuştu. Karaköse, Öztrak'ı yerden yere vurdu.



CHP Parti Sözcüsü Öztrak'tan manipülasyon! Çöpten ekmek topladı diye sundu, hurdacı çıktı! O kişi A Haber'e konuştu | Video



YALANI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ



Hurdacı Arif Karaköse, CHP'li Faik Öztrak'ın yalanını tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi.







'O EKMEKLERİ TAVUKLARA VERİYORUM'



Karaköse 'Ekmekleri çöp kutusundan almamın nedeni ekmeğe saygım, O ekmekleri tavuklara veriyorum' dedi.



'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'



Faik Öztrak'a sert sözlerle yüklenen Arif Karaköse, 'Beni arasın özür dilesin, gelsin ayağıma, hakkımı helal etmiyorum.' ifadelerine yer verdi. Kaynak : Sabah