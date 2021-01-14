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Brüksel'de isyan çıktı!

Avrupa'nın göbeği Belçika karıştı. Brüksel’de polis tarafından gözaltına alınan İbrahima Barie isimli gencin karakolda hayatını kaybetmesi sonrası şehir savaş alanına döndü. Çıkan olaylarda Kral Philippe'de göstericilerin hedefi haline geldi.

Dünya / 14 Ocak 2021 Perşembe 00:51
Brüksel'de isyan çıktı!

Avrupa'nın göbeği Belçika karıştı. Brüksel'de polis tarafından gözaltına alınan İbrahima Barie isimli gencin karakolda hayatını kaybetmesi sonrası şehir savaş alanına döndü.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de geçtiğimiz cumartesi günü polis tarafından gözaltına alınan 23 yaşında Afrika kökenli İbrahima Barie isimli gencin karakolda hayatını kaybettiğinin ortaya çıkması üzerine şehir savaş alanına döndü.

POLİS ARAÇLARI ATEŞE VERİLDİ

Polis şiddetine karşı düzenlenen protestolarda polise havai fişekle saldıran göstericiler, polis merkezinin girişini ve bazı polis araçlarını ateşe verdi. Polis, göstericilere dağılmaları için sert müdahale ederken, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Protestolar ilerleyen saatlerde şehrin farklı bölgelerine yayıldı.

KRAL DA PROTESTOCULARIN HEDEFİ OLDU

Saat 17.45 sıralarında çalışma sarayından ikamet sarayına giden Belçika Kralı Philippe'in aracı da göstericilerin arasında kaldı. Bazı göstericilerin taşlı saldırısına uğrayan araçta Philippe'in bulunduğu bildirildi.

Olaylar sonrasında geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Brüksel'de savcılık soruşturma başlattı.

Belçika

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