Başkan Erdoğan korona aşısı oldu!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik parti MYK Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı olacağını açıklamıştı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da aşılamanın yapılacağı Ankara Şehir Hastanesi'ne geldi. Ayrıca birçok AK Parti Milletvekili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından tüm devlet büyüklerinin de aşılanması bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı olmak üzere Ankara Şehir Hastanesine geldi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptırdı.



BEN DE AŞI OLDUM" PAYLAŞIMI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs aşısı oldu. Erdoğan, aşı olduğunu Telegram ve BİP'ten duyurdu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, BİP hesabından "Ben de aşı oldum" şeklinde bir açıklama yaptı.







