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Başkan Erdoğan korona aşısı oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından acil kullanım onayı verilen corona virüsü (koronavirüs) aşısını yaptırmak üzere Ankara Şehir Hastanesi'ne geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde CoronaVac aşısı oldu.

Güncel / 14 Ocak 2021 Perşembe 17:01
Başkan Erdoğan korona aşısı oldu!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik parti MYK Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı olacağını açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da aşılamanın yapılacağı Ankara Şehir Hastanesi'ne geldi. Ayrıca birçok AK Parti Milletvekili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından tüm devlet büyüklerinin de aşılanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı olmak üzere Ankara Şehir Hastanesine geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptırdı.

BEN DE AŞI OLDUM" PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs aşısı oldu. Erdoğan, aşı olduğunu Telegram ve BİP'ten duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BİP hesabından "Ben de aşı oldum" şeklinde bir açıklama yaptı.



Ak PartiMustafa ŞentopÖmer ÇelikRecep Tayyip Erdoğan

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