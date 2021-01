Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'da, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosluğunun yeni hizmet binasının açılış töreninde konuştu.



Türk halkı ile Pakistan halkının tarih, din ve inanç ortaklığı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında alt kıta Müslümanlarının Türk halkına verdiği desteği hiç unutmadıklarını belirtti.



Çavuşoğlu, Mustafa Kemal Atatürk ve Muhammed Ali Cinnah'ın mazlum halkların bağımsızlık mücadelelerine ilham kaynağı olduğunu, Mehmet Akif Ersoy ve Muhammed Ali İkbal'in de iki ülke halkları arasındaki dostluğun inşasında önemli rollerinin olduğunu kaydetti.



Karaçi'nin, Pakistan'ın ticaretin merkezi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, buranın asırlardır İpek Yolu'nun merkezinde, Güney Asya'nın en stratejik liman şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.



Çavuşoğlu, Karaçi'nin geniş insan kaynağına sahip son derece dinamik bir şehir olduğunu belirterek, "Dolayısıyla dünyadaki en büyük konsolosluk hizmet binalarından birisinin Karaçi'de olması tesadüf değildir." dedi.



Açılışı yapılan hizmet binasının Türkiye'den izler taşıdığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu bina Türkiye'den de izler taşıyor. Şu gördüğünüz duvardaki taşlar, Ege'de güzel şehrimiz Alaçatı'dan getirildi. Yine bu hizmet binası Türkiye'nin ve İpek Yolu'nun doğusundaki ülkelerin mimarisini taşıyor." diye konuştu.



Çavuşoğlu, hizmet binasının sadece burada yaşayan Türklere değil, Pakistan vatandaşlarına da hizmet edeceğini söyledi.



"Pakistan'la bağlarımızı ve iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz"

Türk firmalarının Karaçi'de daha fazla yatırım yapmasını teşvik edeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bugün Türk firmaları birçok alanda inşaattan bilgi teknolojilerine, savunma sanayinden beyaz eşya ve turizme, atık yönetiminden hazır gıdaya kadar birçok alanda faal durumdadır." ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, bugün eyalet başbakanı ve valisiyle Türk firmalarının buradaki yatırımlarını nasıl artırabileceklerini ve özellikle kamu-özel ortaklığı gibi yenilenebilir enerji dahil birçok alanda Türkiye'nin tecrübelerini nasıl paylaşabileceklerini konuşma fırsatı bulduklarını kaydetti.



Dün benzer görüşmeleri başkent İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Han, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile yaptıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte bu temaslarımızı artıracağız. Savunma sanayi başta olmak üzere her alanda kardeş Pakistan'la bağlarımızı ve iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz." dedi.



Çavuşoğlu, konsolosluk hizmet binasının açılışında katkısı bulanan Pakistan ulusal ve bölgesel yönetimleri ile emeği geçen Pakistanlı ve Türk işçilerine şükranlarını sundu.



Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin kalkınması için yatırımları bizzat takip etmesi" ve yurt dışında büyükelçilik ve konsolosluk inşa etme konusunda kendilerine verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.



Yakında ABD'de de bir hizmet binası açacaklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu desteklerle yaklaşık 3 sene önce temelini attığımız New York'taki 32 katlı Türkevi'nin açılışını da bu yılın sonuna doğru Cumhurbaşkanımızla gerçekleştirme imkanımız olacak." ifadesini kullandı.



Çavuşoğlu, New York'un en yüksek binalarından biri olan Türkevi'nin Pakistanlı vatandaşlara açık olacağını ve hizmet edeceğini kaydetti.



Açılan konsolosluk hizmet binasına ilişkin olarak Bakan Çavuşoğlu, "Bu konsolosluk hizmet binasının, geçmişi köklü tarihe dayanan Türkiye ve Pakistan arasındaki sarsılmaz dostluk ve kardeşliğin de sembolü olmasını diliyorum." diye konuştu.



Sindh Valisi İsmail Türk yatırımcılarını Pakistan'da yatırım yapmaya çağırdı

Sindh eyaleti Başbakanı Murad Ali Şah ise törende yaptığı konuşmada, yeni hizmet binasının açılışının sadece Türkiye için değil Pakistan için de önemli olduğunun altını çizerek, bunun, iki ülke arasında uzun süredir devam eden ilişkilerin bir sembolü olduğunu söyledi.



Sindh Valisi İmran İsmail de yeni hizmet binasıyla birlikte Karaçi'deki Türk yatırımlarının artacağına işaret etti.



İsmail, dünyanın değişmekte olduğunu ve Türkiye'nin yeni bir teknoloji merkezi olarak ortaya çıktığını belirterek, Türk yatırımcıları Pakistan'da yatırım yapmaya davet etti.