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Bakan Koca'dan aşı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir çağrı geldi. Koca, "Sırası geldikçe herkesin mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı." ifadelerini kullandı.

Güncel / 14 Ocak 2021 Perşembe 19:10
Bakan Koca'dan aşı açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Başkan Erdoğan aşı olurken yanında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gazetecilere açıklamalarda bulundu. Koca, "Sırası geldikçe herkesin mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARIMIZ HASSASİYET GÖSTERMELİ

Koca koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Büyük sıkıntılar yaşadık, kaybettiklerimiz oldu. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu biliyoruz. O nedenle vatandaşlarımızın sırası geldiğinde mutlak aşı olması gerektiğine inanıyorum. Altını özellikle çizmek istiyorum; bu salgından kurtulmanın tek yolunun aşı olduğunu söylemek istiyorum. Sistemden canlı olarak ne kadar aşı yapıldığını göstermiş olduk. Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapmış olan ve canlı gösterebilmiş bir ülke var mı bilmiyorum. İller bazında gerektiğinde anlık yapılabilen aşıları da göstermek istiyoruz. Bu noktada özellikle aşı sırası gelenlerin ihmal etmeden yaptırması son derece önemli; çünkü biz belli gruplar şeklinde sırayı belirlemiş olduk. O nedenle vatandaşımız sırası geldiğinde aşıyı mutlak yaptırma noktasında hassasiyet göstermeli" diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan

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