WhatsApp'ta skandal üstüne skandal! Kullanıcı verileri Google arama sonuçlarında ortaya çıktı

2 milyarı geçen kullanıcı sayısına sahip WhatsApp, son günlerde değişen gizlilik politikasıyla gündemde. Kısa süre önce WhatsApp, uygulama içi uyarı ile kullanıcılara güncellenen yeni gizlilik ilkesini duyurdu. Değişen kullanıcı sözleşmesine göre kullanıcı verileri, Facebook'la paylaşılacak. Sözleşmeyi kabul etmeyenler 8 Şubat'tan itibaren uygulamayı kullanamayacak. Bu kararın AB ülkelerini de kapsamaması çifte standart olarak gösterildi ve kullanıcılar WhatsApp'ı boykot etmeye başladı. Birçok kullanıcı WhatsApp'tan alternatif mesajlaşma uygulamalarına geçiyor.



WhatsApp'ın kullanıcı gizliliğiyle ilgili bu durumu tartışılırken, şimdi de WhatsApp'ta skandal olarak nitelendirilen başka bir gelişme daha yaşandı. WhatsApp'ın teknik bir hata nedeniyle pek çok kullanıcısının özel verilerini Google'a sızdırdığı da ortaya çıktı.



KULLANICI TELEFON NUMARALARI GOOGLE'DA GÖRÜNÜYOR



Söz konusu hata yüzüne kullanıcıların WhatsApp'ta oluşturduğu gruplar Google arama sonuçlarında yer aldı. Bu arama sonuçlarında WhatsApp gruplarına katılma linkleri de bulunuyor. Böylece sonuçları gören kişiler gruplara erişebilir hale geldi. Google üzerinden WhatsApp gruplarına giren kişiler, gruplardaki kullanıcıların telefon numaralarına ve fotoğraflarına da erişme imkanına sahip oldu.



SORUN ÇÖZÜLDÜ AMA...



Bu sorun çözülmüş görünüyor, fakat şimdiye kadar WhatsApp gruplarının Google arama sonuçlarında ne kadar süreyle kaldığı bilinmiyor. Belki kısa, belki de uzun bir süre arama sonuçlarında yer almış olabilir. Gadgets360'ın paylaştığı bilgiye göre söz konusu hata bugüne dek 1700'ü aşkın grubu etkiledi ve 7 bini aşkın profil bilgisi Google arama sonuçlarına sızdı.



DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU



Söz konusu WhatsApp hatası ilk kez yaşanmıyor. Benzer bir hata geçtiğimiz sene de gerçekleşmişti. Aynı sorunun yeniden olması ise kullanıcıların kafasını karıştırdı. WhatsApp konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Fakat uzmanlar şirketi eleştiri yağmuruna tuttu. Uzmanlar Google arama sonuçlarında bu özel bilgilerin gözükmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.