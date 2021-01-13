Yeni kullanıcı sözleşmesi ile gündeme damga vuran WhatsApp'ın ardından Instagram'ın da gizliliği ihlal ettiği ortaya çıktı. Kayıt olduğunuz günden bugüne tüm verilerinizi saklayan Instagram, 'Güvenlik' sayfasındaki 'Verilerine Eriş' bölümünde gizlilik ayarlarınızı kaç kere değiştirdiğiniz, silmiş olduğunuz arama geçmişi, giriş çıkış tarihleriniz ve reklam ilgi alanlarınıza kadar bir çok bilgiyi sisteminde depoluyor.



PEKİ VERİLERİNE ERİŞ BÖLÜMÜNDE NELER YER ALIYOR? Birçok bilginin saklandığı 'Verilerine Eriş' bölümünde; Katıldığın tarih Hesap gizliliği değişiklikleri Şifre değişiklikleri Önceki e-Posta adresleri Önceki telefon numaraları Önceki kullanıcı adları Biyografideki önceki bağlantılar Mevcut takip istekleri Seni takip eden hesaplar Takip ettiğin hesaplar Takip ettiğin konu etiketleri Engellediğin hesaplar Hikayeleri gizlediğin hesaplar Girişler Çıkışlar Arama geçmişi Anketler İfade simgesi kaydırma çubukları Sorular Müzik soruları Geri sayımlar Testler Reklam İlgi Alanları



Girmiş olduğunuz siteleri inceleyen ve beğendiğiniz gönderileri kaydederek çıkarımda bulunan şirket, hangi alanlara ilgi duyduğunuzu da liste halinde görmenizi sağlıyor ve karşınıza ona göre reklam çıkarıyor. Mesajlaşmalarınızın da dahil olduğu yedek dosyasını indirmenize olanak sağlayan şirket, uygulamada yaptınız her işlemi kayıt altına alıyor.



WHATSAPP GERİ ADIM ATMAYACAK!- Sözleşme dayatmasıyla ilgili kullanıcıları bilgilendiren Whatsapp geri adım atmıyor. Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, “Bazı söylentilere değinmek ve yüzde 100 net olmak istiyoruz. Özel mesajlarınızı uçtan uca şifreleme ile korumaya devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez” ifadeleri kullanıldı. Whatsapp insternet sitesinde 'Yakın zamanda gizlilik politikamızı güncelledik ve çok sayıda düşünceli soru aldık. Bazı dedikodularla birlikte, aldığımız bazı soruları cevaplamak istiyoruz' ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, 'Gizlilik politikamızdaki güncellemenin, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini hiçbir şekilde etkilemediğini açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Bunun yerine, bu güncelleme isteğe bağlı olan, verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlayan WhatsApp'ta bir işletmeye mesaj göndermeyle ilgili değişiklikleri içerir' denildi.



WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?- WhatsApp'ın yeni Gizlilik İlkesi'nin “Diğer Facebook Şirketleriyle Nasıl Çalışırız?” başlığıyla duyurulan bölümünde, “Facebook Şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook Şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur” ifadesine açık açık yer verildi. Güncellenen ilkelerinde “Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler” ifadelerini kullanan WhatsApp, bundaki amacını ise şu maddelerle özetledi: - Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak, - Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak, - Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek, - Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek, - WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak. Facebook'un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu cümlelerle açıkladı: “Hizmetlerimizi kullandıkça ve Hizmetlerimiz üzerinden iletişim kurdukça bilgilerinizi paylaşırsınız. Biz de Hizmetlerimizi yürütmek, sunmak, iyileştirmek, anlamak, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak amacıyla bilgilerinizi paylaşırız. Hizmetlerimiz ya da Facebook Şirketlerinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz.” Güncellenen Gizlilik İlkesi'ni kabul veya rededilmesi için 8 Şubat'a kadar süre veren WhatsApp'ın bu yeni ilkelerini kabul etmeyenler bu tarihten itibaren artık WhatsApp'ı kullanamayacak. 2009 yılında kurulan Whatsapp, 2014 yılında Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınmıştı. Facebook, bu satın almadan tam 2 yıl önce 2012 yılında, bir diğer sosyal paylaşım platformu Instagram'ı da 1 milyar dolar karşılığında bünyesine katmıştı.