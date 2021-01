Terim'in fotoğrafı gündem oldu!

Fatih Terim'in maçta çekilen fotoğrafı gündem oldu.



Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:



İki taraf için de zor bir maç oldu. Malatyaspor'u tebrik ediyorum. Neredeyse kazanıyorlardı. Bizim golümüz geç oldu, güç oldu ama oldu. Gönül isterdi ki, bu kadar yorulmadan, ekstra bir yarım saat mücadele etmeden bitseydi. Sonuçta nasıl kazanırsanız kazanın cuma günü kura çekiminde varız. Saat 12... Gece yarısı... Daha uçağa bineceğiz, İstanbul'a gideceğiz. ligin yoğun olduğu bir ortamda bir de kupa var. Tabii ki sadece bize de değil herkese var. Ama son 8'e kaldığımız için mutluyum.



Benim kimseyle bir görüşmem olmadı. Ben malumu ilân ettim. Kimsenin bilmediği bir şeyi söylemedim. Herkes yazarken sorun yok da ben söylerken mi var? Bugün açıkçası çok derin bir yalnızlık hissettim. Benim burada kişilere, gruplara değil, Galatasaray'a sözüm var. Mayıs ayında da kontratım bitiyor. Sözüm sözdür. Sözümde duracağım. O yüzden canımız sağ olsun, canınız sağ olsun.



MAÇTAN HÜZÜNLÜ KARE!



Öte yandan Fatih Terim'in durgunluğu yüzüne yansıdı. Maç esnasında çekilen bir fotoğrafı da sosyal medyada gündem oldu.