Tepki çeken sözler sonrası Can Ataklı hakim karşısına çıktı

Gazeteci Can Ataklı hakkında özel bir televizyon kanalında yaptığı programda EBA Tv'de uzaktan eğitim veren başörütülü öğretmenler ile ilgili söylediği sözler sonrası, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugünkü duruşmasına avukatı ile birlikte katılan Can Ataklı ilk savunmasını yaptı. Uzun yıllardır Türkiye'de gazetecilik yaptığını söyleyen Ataklı, “Daha öncede laiklik ve benzeri konulardaki görüşlerimi defalarca açıkladım. Bu zamana kadar hakkımda herhangi bir dava açılmadı” dedi. Suçlamaya konu sözlerde hakaret kastı olmadığını söyleyen Ataklı, “Benim ifade tarzım bazı kesimi rahatsız edebiliyor” dedi. Suçlamaları kabul etmeyen Ataklı beraatini talep etti.



CAN ATAKLI NE DEMİŞTİ?



Can Ataklı'nın programda söylediği ve suçlamaya konu sözleri şöyleydi; “Şu an okullarda başörtülü öğretmen var mı? Var. Yani bana özgürlük özgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil.”