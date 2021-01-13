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Sinovac'tan flaş açıklama!

Koronavirüs aşısı uygulamasında geri sayım başladı. Türkiye milyonlarca kişi koronavirüs haberlerine kilitlenirken, son günlerde koronavirüs aşısı konusunda etkinlik tartışmaları dikkat çekti. Sinovac'tan 'Çin aşısı etkinliği' konusunda son dakika açıklaması geldi. CEO'su Yin Weidong, CoronaVac'ın etkili ve güvenli olduğunu vurgulayarak, koronavirüs aşısı için bazı klinik testlerde neden etkinliğin yüzde 50 düzeyinde göründüğünü bildirdi.

Güncel / 13 Ocak 2021 Çarşamba 18:37
Sinovac'tan flaş açıklama!

Koronavirüs aşısı konusunda ülkeler birer ikişer onay verme sürecini geçmeye başladı. Türkiye'de 'Aşıla' uygulaması ile başlayacak CoroVac'ın etkinliği konusunda önemli açıklamalar geldi. CoronaVac'ın üreticisi Sinovac'ın CEO'su Yin Weidoing Pekin'de düzenlenen basın brifinginde koronavirüs aşısı CoronaVac hakkında son dakika açıklamalarda bulundu.

DENEYLERDE VİRÜSE YAKALANMA RİSKİ YÜKSEK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KULLANILMASI SONUÇLARI ETKİLEDİ

Sinovac CEO'su Yin Weidong, geliştirilen geliştirilen koronavirüs aşısının oldukça etkili ve güvenli olduğunu söyledi. Weidong, CoronaVac koronavirüs aşısı Brezilya'daki etkinlik sonuçlarının 50,38 çıkması üzerine, bunun sebebinin klinik deneylere katılan kişilerin koronavirüse yakalanma riski yüksek olan sağlık çalışanları olması olarak açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "Çin aşıların güvenliğine ve etkinliğine her zaman büyük önem veriyor. Çinli aşı geliştiricileri, aşıların bilimsel kurallara ve gerekliliklere sıkı sıkıya bağlı olarak araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam ediyorlar. Ayrıca bu alanda uluslararası işbirliklerini de aktif şekilde sürdürüyorlar" dedi.

ÇİN SAĞLIK KOMİSYONU YETKİLİSİ: AŞILAMA SORUNSUZ ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Çin Sağlık Komisyonu Yetkilisi Wang Bin geçtiğimiz günlerde Devlet Konseyi basın toplantısında, Çin'in şu ana kadar 10 milyondan fazla koronavirüs aşısı dozu uyguladığını ve aşılamanın sorunsuz bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

ENDONEZYA DEVLET BAŞKANI ÜLKEDE KORONAVİRÜS AŞISI OLAN İLK KİŞİ OLDU

Ayrıca Bugün Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Sinovac'ın corona virüs aşısı CoronaVac'ın ilk dozunu bugün aldı. Widodo, ülkede koronavirüs aşısı olan ilk kişi oldu.

EndonezyaBrezilya

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